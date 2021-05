"No sabía por qué me había quedado pegado en la reja": JC Rodríguez y Monserrat Álvarez se burlan de Rodolfo Neira

Los conductores de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, prácticamente barrieron el piso con sus burlas a propósito de las declaraciones anti vacunas que ha hecho el doctor Rodolfo Neira, al acusar un supuesto magnetismo en los componentes de las inoculaciones.

El ex médico televisivo la semana pasada publicó un video resaltando que "estamos hablando que internamente hay elementos magnéticos que permiten que celulares, cucharas y monedas se peguen a la piel".

Tras revisar un extracto del clip, el JC que le dicen comentó "ahí está la situación. ¿La hilera era muy larga o no? De gente que se iba a pegar el teléfono y la cuchara y todo, auspicia La Gotita".

Y remató: "Yo no sabía por qué me había quedado pegado en la reja de mi casa en la mañana, me afirmé ahí y no pude salir como en media hora".

Tras recuperarse de la carcajada que le provocó su compañero, Monserrat Álvarez arremetió, comentando que "esto ya se fue al extremo de la teoría conspirativa (...) Los mismos terraplanistas, los que creen que la tierra es plana, creen que a uno le implantaron un chip adentro y creo que es súper importante ir despejando eso".

"La prueba que hizo Neira, es demasiado fácil que por distintas razones, la grasa corporal, la sudoración se queda un ratito pegado el teléfono y ahí después se resbala", añadió.

Ya cerrando el tema, Julio César sostuvo que "es muy ochentero esto de que te metan el chip, el monstruo, muy de la guerra fría".