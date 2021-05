Monserrat Álvarez se confesó: "Mis hijos nunca han visto el matinal"

En la previa al tenso debate vivido el jueves, el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, partió con una graciosa confesión de Monserrat Álvarez a Julio César Rodríguez.

Relajada, la periodista reveló aún sin creerlo: "Tu cachai que mis hijos nunca han visto el matinal".

La declaración provocó algo de impacto en Rodríguez, logró empatía con su compañera. Esto porque, por su parte, el animador se confesó: "¿En serio? yo los obligo", dijo.

"¡Los cabros chicos no ven este programa, están viendo TikTok en este preciso minuto!", complementó el animador.

Entonces, decidieron no soltar el hilo. Álvarez contó que sus hijos solo se preocupan del matinal cuando les llegan memes de su madre y que la retaban por las cosas que dice. En tanto, Julio César en su ya clásico tono respondió que grababa el programa y se los mostraba a la hora de almuerzo.

"'¡A ver! van a ver aquí lo que se dice en el matinal, es más importante que el que baila así'", dijo Rodríguez, haciendo una evidente referencia a los videos de Tik tok que ven sus hijos.

Antes de matar el tema, Álvarez advirtió que le ha dicho a sus hijos que vean el programa reiteradas veces sin obtener resultado.

"Yo les digo, 'véanme para que sepan los que hacemos'. 'Ay, mamá, si haces un matinal y no sé qué'. Pero no hay caso que me vean", lamentó.