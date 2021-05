¿Se picaron? Este fue el candente debate entre JC Rodríguez y Monserrat Alvarez que elevó el rating de CHV

Los animadores de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, se trenzaron este jueves en un tenso y candente debate de opiniones cruzadas a propósito de las polémicas declaraciones que hizo la presidenta de la asociación de AFPs, Alejandra Cox, la jornada previa.

En entrevista con CNN Chile, Cox aseguró que una persona de 25 años en la actualidad debe saber "que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 es cero", remontando con una pequeña risa la afirmación.

Esa y otras declaraciones, como que "Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años", fueron discutidas por Rodríguez y Álvarez en el matinal de Chilevisión.

"La conversación de la AFP no puede ser de mercado, la conversación de los fondos de pensión es de seguridad social. Son conversaciones distintas y nos han engañado para juntarlas", apuntó por su lado 'el JC que le dicen'.

En tanto, Álvarez planteó inquietudes como: "yo creo que hay gente que sí quiere mantenerse entonces y las AFP tiene que acabarse como una obligación, el Estado no me puede obligar a darle mi 10% mensual a un privado, es antiético porque yo también soy liberal y creo que el Estado no nos puede obligar a tanto".

Otro de los comentarios de Rodríguez fue: "Cuando fui director de un diario, todos sabíamos que las AFP eran malas e iba a pasar esto, pero no lo podíamos poner. Monse, en serio, no lo podíamos poner porque hay tanto poder político y económico alrededor de las AFP, que las defienden. Hay tanto dinero ahí que el interés es muy grande. Los ciudadanos somos muy pequeñitos ante esto".

Revisa la discusión entre los animadores que llevó al matinal de Chilevisión hasta un peak de 14 puntos de rating, a continuación: