Como en sus mejores días, Julio César Rodríguez sorprendió este miércoles en Contigo en la Mañana al revelar una particular anécdota que vivió con el multimillonario Leonardo Farkas, y que prácticamente lo dejó marcado para siempre.

Fue en medio del matinal, mientras conversaba con su compañera Monserrat Álvarez, que el periodista reveló su relato del episodio que data del tiempo en que comandaba el programa satélite del Festival de Viña del Mar.

"Estábamos haciendo Fiebre de Viña, en este canal, en el Hotel O’Higgins, en el Hotel Sheraton Miramar, y va de invitado Farkas", partió contando. "No sé por qué ese día me puse unos zapatos ordinarios, pero ordinarios, Monse. Y no sé por qué se me olvidó cambiármelos".

JC se encargó de ilustrar muy bien el escenario en que se encontraban: "tenía Farkas y yo con unos zapatos ordinarios Monse, ordinarios, medios pelados en la punta y Francisca (García-Huidobro) me ve así y lo primero que mira son los zapatos... Y yo: 'Fran, es que vengo corriendo' y entra Farkas".

Julio César Rodríguez: ¿Qué pasó con Leonardo Farkas cuando le vio los zapatos?

"Él (Leonardo Farkas) nunca iba a programas de televisión, estaba medio alejado, pero fue al programa y se sentó con nosotros. El tipo es muy simpático, es muy agradable y es amoroso. Entonces, yo no resistí y le dije... 'Oiga usted, los medios zapatos que tiene'. 'Le cambio zapatos', le digo... Mira la tontera", lamentó entre risas y medio avergonzado Rodríguez.

Lo que pasó es que Farkas se negó a cambiarle el calzado, pero no de mala onda, sino que porque eran de talla distinta. Eso sí, le prometió que le enviaría unos de regalo, incluso a pesar de que JC le comentó que era una broma.

Lo cierto es que, continuó el periodista, "me llama un día la persona que trabaja con Farkas y me dice ‘Leonardo te mandó un regalo’. Qué vergüenza, no debería contar esta cuestión. Me estoy desprestigiando cada vez más, pero esta historia ya la empecé a contar".

El millonario no le mandó uno, sino que cuatro pares de zapatos de alta gama que aún conserva y que luego fueron expuestos en pantalla por el matinal. "Yo fui a una cuestión con esos zapatos... Esos son. Son de cristales. Son todos brillantes".

La persona que trabaja con Farkas "me dice 'te mandó 4' y los pone en el capo... Louise Vuitton, puras marcas que yo nunca había visto y le digo, '¿cómo van a ser para mí?' Y me dice 'son para ti... Los 4 pares de zapatos con mucho afecto y mucho cariño, eres muy simpático'".

"Me sentía pedigüeño, me sentía ordinario… Los únicos que he usado de los cuatro zapatos de Farkas son estos que los usé para un Copihue de Oro, que a mí me parece y ahí está, que los he usado una sola vez y ahí están, los otros no los he usado", confesó Julio César Rodríguez ya cerrando la historia.

Y al ser consultado por el estado de los accesorios, el rostro de Chilevisión resaltó que "no están desgastados. Lo que tienen es polvo. Los dejé en mala posición, me faltó ponerles un papel adentro".

"Yo los uso para levantarme al baño, porque me creo estrella. Yo lo uso con calcetín blanco", bromeó.