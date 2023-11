Tras la derrota de la selección chilena el pasado jueves y la renuncia del director técnico, Eduardo Berizzo, el ambiente en La Roja está tenso. Así lo ratificó Alexis Sánchez, quien en conferencia de prensa alegó que en el Estadio Monumental vio salir excremento del desagüe de la ducha, mientras que en el centro de entrenamiento de Juan Pinto Durán hay tres duchas que están malas.

“En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así (…). En el estadio Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos de la ducha. ¿Es un equipo de tercera?“, lanzó el delantero del Inter de Milan.

Ante ello, el reconocido empresario Leonardo Farkas, escribió por Twitter que ofrecía donar $20 millones para mejorar las instalaciones de Pinto Durán. Horas más tarde, Alexis le agradeció la ayuda, pero adelantó que conversó con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien se comprometió a arreglar las duchas. Eso sí, el Niño Maravilla bromeó con Farkas y le escribió “pongamos 50/50 para hacer el estadio de la U“.

¿Quién es Leonardo Farkas y cómo formó su millonaria fortuna?

Leonardo Farkas es un conocido empresario chileno que en innumerables ocasiones ha ofrecido ayuda monetaria para diferentes causas en el país, como la Teletón, dinero para deportistas o para personas vulnerables que se han viralizado en televisión o redes sociales.

El filántropo de 56 años viene de una familia dueña de varias compañías mineras, por lo que tras la herencia de su padre logró continuar con los negocios y hacer crecer su fortuna gracias a la minería del hierro .

Farkas estudió en el Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann de Lo Barnechea y luego Inegniería Comercial en la universidad. Desde pequeño tuvo una buena condición económica gracias a que su padre, Daniel Farkas Berger fue dueño de varías compañías mineras, como la Minera El Carmen, además de tener negocios en la minería del hierro, el vidrio y ser socio mayoritario de la pisquera Río Huasco.

Al fallecer su padre en 2004, Leonardo Farkas regresó a Chile tras haber vivido en EE.UU., y se hizo cargo de los negocios familiares. Así, se transformó en exportador de hierro a China y pasó a convertirse en el “magnate del hierro”.

¿Cuál es el patrimonio de Leonardo Farkas y qué empresas tiene?

Pese a que es muy difícil de determinar, diferentes medios de comunicación estiman que la fortuna de Leonardo Farkas es de alrededor de 100 millones de dólares, es decir, unos 87 mil millones de pesos chilenos ($87.292.460.000).

Dentro de sus principales empresas se encuentran la Compañía Minera Santa Fe y Santa Bárbara, ambas mineras con más de 2000 trabajadores.​ En sus empresas siempre se ha caracterizado por pagar bien y ayudar a sus empleados, además de donar parte de las ganancias que generaba. De hecho, en su excompañía Admiralty Resources fue demandado por sus socios por donar más del 2% que permite la ley.

También, se hizo conocido en 2008 por donar 235 millones de pesos a la Teletón y al año siguiente $1.000 millones. Envió dinero a Haití tras el terremoto de 2010, además de $800 millones a los damnificados en el norte de Chile en 2015. Asimismo, les dio 10 mil dólares a los 33 mineros atrapados y $80 millones de apoyo al gimnasta Tomás González.

Un reconocido pianista: La desconocida faceta de Leonardo Farkas como músico

Antes de venir a Chile para administrar los negocios de su padre, Leonardo Farkas viajó a Estados Unidos a los 20 años para trabajar como músico piano bar de clubes nocturnos.

Incluso tuvo una exitosa carrea haciendo shows en Las Vegas, Nueva York, Miami y hasta en Europa, y su espectáculo llegó a ser conocido como The Orchestra Man. También compartió escenario con artistas como Tom Jones y Julio Iglesias. Luego, a los 35 años decidió retirarse de la música y pasar más tiempo en sus negocios y su esposa Betina Friedman Parker y sus tres hijos.