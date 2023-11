"Eso no le hace bien a nadie": Alexis Sánchez enciende quejas en histórico de la Roja

Alexis Sánchez salió a dar la cara en medio del verdadero temerroto que vive la selección chilena. Eduardo Berizzo renunció en plena fecha doble de noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas, y el histórico delantero sacó la voz para enviar una fuerte crítica a la organización del fútbol nacional.

“Juan Pinto Durán, me gustaría que tuviera una cancha como corresponde. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se duche otro. Después llegas al estadio de Colo Colo y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces uno dice ‘es una selección o un equipo de tercera’”, fue parte de lo que disparó el Niño Maravilla.

Sus palabras obviamente generaron revuelo a nivel nacional, y distintos nombres históricos del balompié criollo se han referido a sus incendiaron dichos.

Ese es el caso de Osvaldo Hurtado, subcampeón con la Roja en la Copa América 1987 de Argentina, que habló con RedGol sobre este tema.

“Eso no le hace bien a nadie”

De entrada, “Arica” Hurtado dispara que todo esto “yo creo que parte un poco con Medel, y creo que están en fuego cruzado. Entonces, eso no le hace bien a nadie”.

“Ya sabemos todos que la situación del fútbol chileno es pésima en cuanto a organización de competencias, paramos tanto tiempo, obligamos a poner jugadores juveniles”, complementó el ex Universidad Católica.

Tras eso, Hurtado destaca que en Chile “no se sabe cuando empieza y cuando termina un campeonato, pero estos son los coletazos que te dejan cuando hay situaciones complejas y que uno estando afuera no las manejaba”.

“Entonces se presentan en esa situación cosas complejas como esta, yo creo que nos vamos a tener que o acostumbrar o tratar de ponerle paños fríos y meternos en lo que viene el próximo partido, y una vez que termine eso entrar a ese diálogo“, concluyó.

La fuerte crítica de Alexis al fútbol chileno

Alexis Sánchez habló en medio del huracán que sacude a la Roja, y lanzó una fuerte crítica sobre la manera en que se vive el balompié en nuestro país.

“Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en tres meses, porque el Campeonato Nacional se detiene”, lanzó para comenzar.

“¿Cómo voy a competir con él? Yo vengo jugando y él no. Es muy difícil. Es en todo ámbito, no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo”, añade.

Tras eso, apunta que “sean periodistas, ex jugadores que hablen, donde algunos aportan y otros no”.

“La liga chilena no puede estar parada tres meses. Llego acá, pregunto, y me dicen que es un desastre. Cómo queremos ir a un Mundial así. Estoy acostumbrado jugar en el Estadio Nacional con la gente, donde fuimos campeones, fuimos a dos mundiales”, continuó.

Así, lamenta que “cómo no vamos a poder jugar en nuestro estadio representando al país y eso tiene que ver con la dirigencia”. Y tras eso vino lo peor.

“Juan Pinto Durán, me gustaría que tuviera una cancha como corresponde. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se duche otro”, lanzó.

“Después llegas al estadio de Colo Colo y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces uno dice ‘es una selección o un equipo de tercera’. Pero todo suma y es complemento. Yo creo que vamos bien como equipo, estamos positivos, los jóvenes motivados”, concluyó.

¿Cuántos goles tiene Alexis Sánchez en la Roja?

El Niño Maravilla es el goleador histórico de la selección chilena. En 153 partidos jugados, el legendario delantero nacido en Tocopilla registra 52 tantos celebrados con la camiseta de Chile.

