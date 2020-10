Leonardo Farkas ofrece ayuda abuelita de 81 años que vende dulces en la calle

En abril de este año el matinal “Mucho Gusto” dio a conocer una lamentable situación mientras hacían un despacho en el metro Camino Agrícola. El equipo se encontró con Nora, una abuelita que estaba vendiendo dulces en un semáforo en plena pandemia por conoronavirus.

En las imágenes se aprecia como la mujer de 81 años pasa vehículo por vehículo ofreciendo sus productos para generar ingresos. Esta escena conmovió al periodista en terreno, por lo que fue a preguntarle por qué se encontraba haciendo esta actividad siendo parte de la tercera edad.

“Norita” aseguró en la entrevista que básicamente sale a la calle para no “hundirse”, ya que en casa tiene a su hija de 51 años con daño cerebral.

“Mi niñita, yo la tuve a los 30 y tiene 51. Se le cayó al médico al momento de nacer. Le fueron a dar la palmada y se le cayó de cabeza. Quedó con el cerebro malo y ataque de epilepsia”, contó sobre su historia.

“Mire, lo principal, y eso es lo que yo quiero que el mundo me entienda, si yo me quedo en casa yo me hundo. Mi niña no habla, entonces estaría puro sentada viendo tele. Si me da sueño me acuesto, hago las cosas que hago, me aburriría, me hundiría”, explicó.

“Entonces, esto de salir a la calle no es que porque ande en maldad. No, porque yo respeto a todo el mundo me den la confianza que me den nunca me voy a subir al piso. Pero esto me da como un poco de vida”, agregó.

Ante su fuerte testimonio, el periodista le consultó si también lo hacía por necesidad. “También lo hace por necesidad me imagino…”, le consultó el reportero.

“También. Ya con lo que gano es poquitito pero tenemos”, admitió, detallando que a veces gana solo 5 mil pesos en un día.

Leonardo Farkas anuncia ayuda para “Norita”





A siete meses de darse a conocer la historia de “Norita”, el empresario Leonardo Farkas se enteró del caso gracias a sus seguidores y por supuesto no dudó en ofrecer un aporte económico para la señora.

A través de su cuenta de Twitter, el filántropo chileno publicó un mensaje para que lo ayuden a contactar a la abuelita para entregarle un millón de pesos.

“Seguidores me envían este video de la encantadora NORA. Díganle dónde le deposito 1 millón de pesos para ayudarla con su hija. Leonardo Farkas #CHILE”, escribió.