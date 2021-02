Julio César Rodríguez desclasifica reto que recibió de ejecutivos de Chilevisión por rebelde

Julio César Rodríguez reveló el numerito que se mandó cuando recién había llegado a trabajar a Chilevisión y se negó a acatar una petición de los jefes, lo que le terminó valiendo un reto de parte de los ejecutivos de la época.

Conversando con su ex pareja Fran García-Huidobro para el programa de Instagram "Cómplices", se volcaron a revisar hitos e historias ocultas del Festival de Viña, justo en la víspera en que se habría realizado el certamen 2021 si no hubiese sido por las restricciones que obligó a imponer la cuarentena.

Fue en ese momento en que el animador de "Contigo en la Mañana" se lanzó a contar lo que había ocurrido: "Cuando a mí me contrató Chilevisión el primer año yo no fui a la alfombra roja, me negué a ir".

El periodista entonces admitió que tal comportamiento "me costó una conversación, una reprimenda de mis jefes, en ese tiempo Jaime de Aguirre y Pablo Morales".

Para los ejecutivos, la presencia de Rodríguez en la Gala de Viña era fundamental, al ser la flamante novedad de la época, era "la contratación del momento".

"Yo dije no porque si yo no tenía algo que hacer en Viña no tenía por qué estar en la alfombra roja, si no animaba ni un programa, porque yo venía recién llegando", se justificó Julio César.

Y luego recalcó que "si no animaba ningún programa del Festival, si no participaba en el Festival, si no era jurado del Festival, si no era cantante, nada, ¿qué iba a estar haciendo yo en la alfombra roja?".