El repentino, apasionado y bullado romance entre Julia Fox y Kanye West llegó a su fin abruptamente, según confirmó un representante del rapero este lunes.

La actriz de Uncut Gems y el rapero se conocieron para rápidamente iniciar una relación, cuyos hitos tuvieron amplia cobertura mediática, sobre todo por los extraños comportamientos que tuvo el productor musical en relación a su dinámica familiar con la influencer Kim Kardashian.

"Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores, pero ya no están juntos", indicó un representante del músico en una declaración entregada a Page Six, apenas a seis semanas desde que comenzaron a salir.

La noticia llega después de que Ye se dejó ver en medio del Superbowl junto a sus hijos. Pero también luego de una seguidilla de polémicas declaraciones publicadas en redes sociales por West.

¿Qué pasó en la previa al quiebre entre Kanye West y Julia Fox?

Resulta que Kanye se pasó la mayor parte del domingo publicando polémicos mensajes en redes sociales, donde no sólo reveló que decidió eliminar a Kid Cudi de su próximo disco, sino que también trató de "imbécil" a Pete Davidson, la actual pareja de su ex Kim Kardashian.

Las publicaciones fueron posteriormente eliminadas, pero igualmente fueron registradas por múltiples medios.

A eso se suma que en una publicación hecha este lunes en que Kanye aseguró que"no tengo ninguna riña con Kim. Amo a mi familia. Así que paren con esa narrativa. No me voy a rendir con mi familia".

Además, escribiendo como si fuese un fluir de la consciencia, el rapero comenta que "tengo fe en que estaremos juntos nuevamente. Nunca tuve nada contra el Daily Mail. Sólo tengo amor para todos en los medios y les deseo toda la felicidad del mundo. Hablo directamente a los medios de la misma manera que un jugador le habla a los árbitros".

"Tenemos una relación pública porque somos figuras públicas para las audiencias y para los medios. A veces la gente me llama loco, pero estar enamorado es estar loco por algo y estoy loco por mi familia. Feliz San Valentín", concluyó.