Juanes homenajea a Juan Luis Guerra con versión de La Bilirrubina y video inspirado por The Beatles

El artista colombiano Juanes se inspiró en las presentaciones en vivo de los legendarios The Beatles, para crear un particular video en tributo a Juan Luis Guerra, presentando su particular versión de La Bilirrubina.

La canción viene incluida en su más reciente álbum Origen, trabajo en el que realizó covers de reconocidos temas que lo han influenciado a lo largo de su carrera.

En este caso particular, Juanes rinde tributo al dominicano Juan Luis Guerra quien diera a conocer esta canción en 1990 como parte de su multipremiado disco Bachata Rosa, del que vendió más de cinco millones de copias alrededor del mundo.

El video fue grabado en Miami con la banda original del cantante inspirándose en algunos de los mas icónicos videos de The Beatles.

El video de La Bilirrubina fue realizado en conjunto con Facebook y fue lanzado exclusivamente vía Facebook Watch a través de una intensa campaña de la plataforma en México y Estados Unidos.