The Beatles | Fijan fecha de estreno para el documental dirigido por Peter Jackson

The Beatles: Get Back finalmente se acerca a los fanáticos. El documental sobre la icónica banda de Liverpool dirigido por Peter Jackson fue otra más de las producciones que vio postergado su estreno debido a la pandemia, pero ahora Disney ya fijó su fecha de estreno.

Por medio de las redes sociales oficiales de la plataforma de streaming Disney+ se anunció que la producción llegará en tres episodios de dos horas cada uno, los próximos 25, 26 y 27 de noviembre.

La película mostrará el tras bambalinas, la camaradería y el humor de Paul, John, Ringo y George durante la creación del reconocido disco "Let It Be".

Además, repasará de manera íntegra el último concierto en vivo como grupo: la icónica actuación de 42 minutos en la azotea en Savile Row de Londres, que hasta el día de hoy sigue siendo apreciada como hito histórico.

Ese concierto improvisado que dieron los Beatles que se registró el 30 de enero de 1969, terminó siendo la primera actuación en directo de la banda después de dos años y la última como grupo.

The Beatles: Get Back es el resultado de más de 60 horas de filmación, además de 150 horas de material visual y sonoro inédito.

Vive The Beatles: Get Back, Serie Documental Original Disney+ de tres partes. Disponible el 25, 26 y 27 de noviembre, solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/DI95Rc2kdj — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 17, 2021

Revisa un trailer de la producción: