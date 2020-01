"Gastamos más de 15 millones de pesos en medicamentos": Juan Pedro se desahoga a dos años de la filtración que sufrió de Karen Paola

Juan Pedro Verdier contó su verdad sobre cómo vivió el tormentoso momento en que filtraron fotos de su esposa Karen Bejarano, en un sincero testimonio que entregó en conversación con "Sigamos de Largo".

Verdier resaltó que "hay que decir que nosotros gastamos más de 15 millones de pesos en medicamentos. Yo estuve 40 días internado en un hospital de salud mental y hoy hay gente muriéndose por problemas de salud mental porque no tienen acceso a nada de lo que yo tuve acceso gracias a mi familia, a mis amigos y las empresas para las que trabajaba que me apoyaron".

Por otro lado habló de quienes aprovechar en suceso para sacarle réditos en materia de audiencia, pero cuando necesitaban ayuda, nadie los acompañó.

“Nadie en televisión, ningún programa, ningún medio de los que aprovecharon la situación que nos estaba ocurriendo para hablar basura… Yo les hubiese pegado a tanto gil de televisión. ¡Te lo juro! A tanto que se para: ‘hoy, imperdible, vamos a hablar de…’ Y tienen un coraje para hablar de la vida del resto y para llenarse la boca de argumentos y ‘estamos tratando de descifrar qué pasa’", contó.

Molesto continuó: "¡Descifren lo que pasa con la salud, descifren que pasa con la gente que no tiene para comer, como vivir! En vez de estar hablando las idioteces que generan que al día siguiente se vendan diarios, y que esos diarios vendan programas, y que los programas vendan auspiciadores".

Juan Pedro contó que recién hace un mes lo liberaron de la institución en la que se había internado para superar el episodio.

"La frase que a mí me carcomía la vida era ‘no fui capaz de cuidar a mi familia’. Eso es lo que a mí me tuvo 40 días con personas con anorexia, con adicción a la cocaína, con intento de suicidios, con gritos a las 03 AM diciendo ‘mátenme, sáquenme de acá’, sin poder salir de ahí", aseguró.

La conversación completa se puede revisar a continuación: