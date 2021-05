"Soy el travieso de la mañana": ¿Qué pasó con las incómodas preguntas de JA Neme sobre Tonka Tomicic en Mucho Gusto?

Todo partió con una incómoda pregunta que José Antonio Neme le hizo a la meteoróloga Michelle Adam sobre la personalidad de Tonka Tomicic, en medio del matinal Mucho Gusto este lunes; momento en el que se desató una pugna que tuvo una respuesta de parte de la animadora de Bienvenidos e incluso salpicó a Diana Bolocco.

Cuando el matinal de Mega recién comenzaba su primera edición de esta semana y revisaban el pronóstico climático, Neme le lanzó la interrogante a Adam, comentando que "quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco".

Michelle en primera instancia se notó acorralada, para después lanzar una serie de elogios a la pareja de Parived y su ex compañera de pantalla.

"Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera", sostuvo la meteoróloga. Esto para que después Neme tuviese una particular y extraña respuesta: "a la Tonka que se le vengan días despejados porque es una mujer muy talentosa".

"Es bueno esta cosa de fraternidad entre los compañeros de canal. Ahora, dijo el otro, jajaja. Para que vean que uno aprende en la vida. Hay cosas tuyas que ahora me gustan", complementó el periodista.

El momento en que se dio el diálogo entre José Antonio Neme y Michelle Adam sobre Tonka Tomicic.

Los dichos del ex animador de La Red fueron vastamente cubiertos y replicados en redes sociales, al punto de que inevitablemente llegaron a Tonka, quien terminó reaccionando a través de su cuenta en Twitter con un críptico mensaje.

"Cuando un café @janeme. Yo invito", escribió la principal figura de Canal 13.

Algo que algunos interpretaron como buena onda de parte de la animadora, dando cuenta de que no hay rencores contra Neme. Mientras que otros lo tomaron como una ironía, en el sentido de que Tomicic jamás se tomaría un brebaje con José Antonio, pero que aún así se lo pagaría.

El tuit que Tonka Tomicic le dedicó a José Antonio Neme.

En tanto, el asunto con Tonka Tomicic tuvo un segundo episodio en el Mucho Gusto este martes, cuando Neme contó que se había encontrado con un ejecutivo de televisión importante, alguien a quien describió como "CEO para Latinoamérica".

"La cosa es que me encuentro... Me preguntó por ti, por el equipo, cómo está la cosa. Me preguntó por Tonka... ¡No te mueras Tonka! Este país no puede vivir sin Tonka", explicó Neme, deslizando que no hay recortes con la animadora de Bienvenidos.

Cuando Neme aún no culminaba su relato, Bolocco interrumpió para aclarar su relación con Tomicic: "Oye, entre paréntesis, ¿por qué la gente dice que me llevo mal con Tonka? ¡Estoy hasta acá de esa cuestión!", lanzó medio en broma.

"A ver, te voy a hacer una pregunta", lanzó el periodista, viendo el hilo que se asomaba: "¿Te llevas mal con Tonka?".

"¡Por supuesto que no! Tengo la mejor impresión de ella. La conozco muy poco sí", recalcó Diana.

Neme no estuvo dispuesto a soltar el terreno que ya había ganado, así que se dispuso con una nueva interrogante: "Segunda pregunta: ¿Te llevas con Tonka?".

"Si tú con eso me quieres preguntar si tenemos una relación, no tenemos una relación de amistad", estableció la hermana de Cecilia Bolocco.

Y para no dejar pie a dudas, Diana continuó planteando que "no nos escribimos por WhatsApp, pero las veces que me tocó compartir ha sido una relación linda, normal, de buenas compañeras de trabajo, pero no somos amigas".

José Antonio Neme y Diana Bolocco discutiendo el caso Tonka Tomicic.

Ya la tarde del martes, José Antonio Neme le respondió el tuit a Tonka amablemente y tirándole flores.

"No mueras nunca @TonkaTP nada sería lo mismo sin ti..", lanzó el periodista y animador.

Sin embargo, en un audio enviado al programa Me Late, Neme tuvo particulares palabras para referirse a todo el incidente, sosteniendo que era "el travieso de la mañana".

En el audio, Neme parte hablándole a Sergio Rojas, a quien le indica que "no tendría nada con nadie porque no tengo corazón. Así que soy como el rey del invierno -risas de villano-. Así que no es personal".

"Y, respecto de la Tonka, Michelle y Diana, no tengo ningún antecedente. Soy solamente un pequeño travieso. Soy el travieso de las mañanas. El travieso, eso es todo lo que te puedo decir", concluyó, sin mayores explicaciones sobre sus inquietudes sobre Tonka Tomicic, más allá de que esto sigue siendo un juego televisivo.