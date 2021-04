"Está luchando con ella misma": Aseguran que Tonka Tomicic está "aburrida" de conducir Bienvenidos

La tarostista Vanesa Daroch hizo una inquietante lectura de cartas sobre Tonka Tomicic, con la que resaltó el desgano que siente la animadora de Bienvenidos por el trabajo que está haciendo.

En medio de un live con Pamela Díaz, la médium se dispuso a proyectar múltiples vaticinios sobre celebridades chilenas, una de ellas fue la figura de Canal 13.

La adivina lanzó las cartas y afirmó que Tonka no estaba pasándolo bien en el matinal de la señal de Luksic. "La veo aburrida, está como luchando con ella misma", dijo sin pudor Daroch.

Añadiendo que "como que tiene ganas de mandar todo a la cresta, pero no puede, está ahí como ‘cómo hago, no quiero hacer nada, quiero tomarme un año sabático y viajar, disfrutar’... Y no puede".

La proyección de Daroch se complementa con lo que se advirtió en Me Late, espacio en el que sostienen que Tomicic quiere abandonar el programa por unos días.

"Lo que me llegó a mí como rumor es que al menos la próxima semana, un par de días, ella estaría pensando no estar al aire", sostuvo Daniel Fuenzalida. Sin embargo, hasta ahora la supuesta salida de Tonka no se ha hecho real, ya que se mantiene en pantalla junto a Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos.

El disgusto de Tomicic con el actual tono y enfoque de su trabajo en el matinal es algo que se viene especulando desde el estallido social, por la incomodidad que le provoca el abordar temáticas de contingencia con una línea editorial más periodística.

A eso se suma la polémica publicación que hizo el Diario Financiero la semana pasada, asegurando que la imagen de la animadora prácticamente se vino a pique frente al público, aumentando su rechazo en la audiencia y hasta perdiendo contratos con marcas por lo mismo.