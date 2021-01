Vanessa Daroch se reinventa en la pandemia: Hace contacto con fallecidos por Zoom

La ex integrante del Mucho Gusto habló con el diario La Cuarta acerca de como ha sido este 2020 para ella en términos de trabajo,

Daroch señaló que “Atendí en mi consulta hasta el día después que anunciaron que el virus había llegado a Chile, y dije ‘ya no atiendo más, no me voy a exponer'", Luego agregó que "aparte, con la gente que llegaba a la consulta, siempre nos saludábamos con abrazos, besos, fotos ,y eso era súper perjudicial por el contagio. Así que me fui a casa y entregué la oficina”.

Durante la cuarentena Daroch se leía el tarot a través de internet y por medio de WhatsApp. por lo que quiso probar si podía contactarse con los fallecidos a través de la aplicación Zoom.

Indicó además que se encontraba muy nerviosa y que le constó hacer contacto en primera instancia, pero finalmente pudo lograrlo.

"Fue el contacto más hermoso que me había salido hasta ese momento en la vida, terminé llorando entre la emoción de haber hecho el contacto y la emoción de la persona que veía en cámara. Fue maravilloso",

Luego de probar que podía contactarse con personas que ya no estaban en este mundo a través de la app, decidió comenzar a trabajar de esa manera mientras dura la pandemia.

"He tenido unas 3 mil personas por Zoom. Es maravilloso, llega un momento mágico donde ninguna de las dos personas se da cuenta que estamos a través de una cámara, y lo mejor de todo es que la persona que está al otro lado puede tener a toda la familia en el living de su casa, tomándose un trago", dijo.