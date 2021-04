"Me genera una sensación de violencia": La reacción de Neme tras caso de mujer de 82 años que dirige el tránsito

El matinal de Mega "Mucho Gusto", mostró el caso de la señora Amalia Arriagada, una mujer de 82 años que trabaja dirigiendo el tránsito ya que su pensión no le alcanza, la historia fue expuesta en redes sociales y el programa matutino le entregó ayuda a la mujer.

El conductor del programa José Antonio Neme se conmovió con el caso y destacó la fuerza de la mujer quien trabaja para ayudar a su familia. "El trabajo siempre dignifica y la energía que Amalia libera es súper linda, digamos. Su historia es de mucha resiliencia porque ella dice 'yo he tenido una vida de mucho esfuerzo' y sigue ahí, apretando la tecla del esfuerzo por su familia, por quienes la conocen, por quienes la quieren, sus hijas, sus nietos, sus bisnietos".

Asimismo, también señaló que es una situación que no debe hacerse común. "No hay que normalizar, Amalia, ciertas cosas. Y uno cuando habla más de la panorámica del sistema, de cuán amable es la sociedad con los adultos mayores que han entregado 10, 20, 30, 40 o 50 años, no solo a la vida comunitaria, sino que también a formar familia".

"Valoro mucho lo que veo en usted y en la respuesta del canal también porque es un lindo gesto, sin duda, generar esta suerte de cadena de favores que muchas veces el programa ayuda a estimular. Pero me indigna también, se lo digo honestamente, me indigna mucho que usted no ocupe esa energía maravillosa, positiva alegre en compartir tiempo con sus nietos y bisnietos en su casa, caminar por un parque", señalo el comunicador.

Asimismo agregó que "me duele, me genera una sensación de violencia. Yo no quiero entorpecer ni salpicar de amargura este móvil (...) pero yo no quiero normalizar ciertas cosas. Como que es normal que una persona después de una vida de trabajo, siga trabajando. Como que es normal que un canal de televisión le lleve leche, pañales, o sea ¿de qué estamos hablando?, esto no es un regalo, no es un viaje al caribe, son cosas que el sistema debería proveerle a ella de alguna manera".

El periodista realizó un llamado a las autoridades: "Yo no voy a dejar pasar eso, aunque usted me diga un millón de veces que está ahí porque quiere, porque puede y está bien, pero yo quiero como ciudadano de Chile (...) no quiero que la plata que pago en impuestos se pierda en las dimensiones de la estratósfera política. Quiero que baje y llegue al bolsillo de Amalia, y lo exijo como ciudadano, no como periodista ni conductor de este programa", concluyó.