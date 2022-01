José Antonio Neme llega con sus perritos a Mucho Gusto: "No me pueden dejar mal"

Unos especiales invitados tuvo la mañana de este jueves el matinal de Mega Mucho Gusto, porque el periodista José Antonio Neme llegó nada menos que con sus perritos hasta el estudio.

Apenas dio la bienvenida al programa dio cuenta de la presencia de sus mascotas, mientras les llamaba la atención y les daba un par de instrucciones, mientras se preparaba para abordar la pauta del día.

"Si los traje a este estudio es para que se porten bien", les comentó Neme a los canes mientras se paseaban en una especie de reconocimiento del lugar.

Al mismo tiempo, les advirtió que "no me pueden dejar mal, no se pueden hacer pipí, no se pueden hacer caca, nada. Nada. Silencio".

"Es un loquillo, un loquillo. Debe estar muy feliz", fueron las tiernas palabras que también le dedicó a sus perritos regalones.

La aprobación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue parte de los temas que se abordaron en programa, instancias en las también bromeó con ellos: "Tú (Duque) tienes ocho años, te va a corresponder la pensión, tú también (Pindi). Está poniendo atención a lo que estamos hablando", jugó Neme.

¿Cómo se portaron los perros de José Antonio Neme en su nueva visita al Mucho Gusto?

Más tarde, en el último tramo del matinal, quedó claro que los perros se habían portado bien y llegaron a tal punto de relajo que se los pudo ver durmiendo en el lugar.

"Mira estos perros como duermen...", comentó Neme, al ver a sus mascotas completamente desparramadas en el piso del estudio de Mucho Gusto.

"Nooo, están en modo relajados", resaltó Katherine Ibañez. Entonces, Neme continuó: "les importa cero el quinto retiro, los problemas de la corte suprema, el tema de la pandemia, 24 mil casos, la delincuencia".

"Esto es una falta de respeto. Yo voy a salir de este estudio. Me voy...", dijo Neme bromeando y realmente retirándose del lugar. Al mismo tiempo, los perritos se levantaron rápidamente para seguirlo e irse con él.