El fin de semana, la periodista Soledad Onetto reveló la triste noticia de que su "embarazo no pudo avanzar con toda la pena que esto significa". Es por eso que el matinal Mucho Gusto comenzó la semana enviándole un cariñoso mensaje a su colega de canal en estos sensibles momentos.

En la publicación con el anuncio, Onetto aseguró que "con @abarriosz estamos agradecidos de todo el amor que provocó la noticia y los meses maravillosos que vivimos esperándote. Gracias a todos por sus buenos deseos".

Un texto que compartió en sus historias junto a la fotografía de unas flores. Fue precisamente una captura de esa publicación que mostraron en el matinal de Mega, para referirse al tema.

José Antonio Neme fue el primero en tomar la palabra, para manifestar que "uno ve a la periodista firme y analítica, pero ha pasado por un tránsito complejo. Ella misma dijo que su embarazo no pudo avanzar, lamentablemente".

"Ella estaba en tratamiento, pero por razones clínicas, no pudo seguir con el proceso", subrayó.

Además, resaltó que "la gente que no ha conocido a Soledad Onetto no sabe la maravillosa mujer que es. La capacidad que tiene de escuchar, lo empática, lo ponderada, lo sensible (...) Me dolió la noticia".

Soledad Onetto: ¿Qué dijeron las mujeres de Mucho Gusto?

Por su lado, Katherine Ibañez, quien por estos días reemplaza en el estudio a Diana Bolocco, aseguró que "es triste y doloroso. Obviamente como equipo empatizamos con ella, yo personalmente le mando un abrazo grande".

Mientras que Michelle Adam resaltó que "el dolor realmente es terrible cuando pasa algo así, le mando un cariño especial a la Sole".

"Yo creo que hay que vivir el dolor, hay que darse permiso de llorar, de soltar, de pasar el proceso porque es muy complejo", remató Adam.