José Antonio Neme soltó su pulcritud periodística y sacó desde debajo de la manga una particular actuación con la que se convirtió en el fallecido líder de Queen, Freddie Mercury, en plena puesta al aire de Mucho Gusto.

Lo más gracioso es que todo el momento se produjo después de comentar las curiosas propuestas presidenciales de Gino Lorenzini. De hecho, el periodista imitó al fundador de Felices y Forrados y comenzó a saltar una cuerda.

Pero el calor que le generó la actividad durante 10 minutos, hizo que Neme se sacara el polerón. Sus compañeras de panel no pudieron contener la sorpresa y le comentaron que "te ves igual a Freddie Mercury".

Para entonces todo pudor se había perdido y con la música de fondo y la cuerda en segundo plano, Neme prácticamente se transformó y se animó a imitar al icónico intérprete inglés.

Así, en pleno matinal, hizo temas como I Want To Break Free, Crazy Little Thing Called Love, Don´t Stop Me Now.

Tras la actuación, Diana Bolocco le mandó un mensaje al flamante candidato presidencial: "Gracias a Gino Lorenzini, vimos algo que no habíamos visto hasta ahora".

Revisa el particular momento a continuación: