Joche Bibbó asegura que varios de sus ex compañeros de reality eran pansexuales

En el programa Zona de Estrellas, el ex chico reality Joche Bibbó habló acerca de sus ex compañeros de encierro. Todo ocurrió mientras los integrantes del espacio de Zona Latina estaban conversando acerca de conocidos rostros femeninos que declaraban abiertamente su atracción hace personas del mismo sexo.

Sobre esto, el ex integrante de Mundos Opuestos señaló que en el último reality en que participó "Doble Tentación", gran parte de sus compañeros eran pansexuales, según recopila Glamorama, Bibbó señaló: "por ejemplo dentro de los realitys, hablando de esto de normalidad y de la gente que es pansexual que se denominan ahora, que son los que se sienten atraídos por cualquier género…”

Luego agregó: "Y dentro de los últimos realitys donde yo asistí, al último me terminé enterando que la mayoría de los extranjeros que estaban ahí conmigo eran todos pansexuales y hacían sus cositas ahí adentro”

Señaló que eso no se veía en pantalla "no los mostraban, no dejaban que se acerquen”, declaró.

Sobre cuales eran los extranjeros dentro del programa, el ex participante de 40o 20 indicó: "La mayoría de los españoles. Estaba Tony (Spina), estaba Pascual (Fernández), estaba el novio de la Oriana, Alex (Consejo), otro chico más de España que era rubiecito”

Continuando con su relato, revelo que "Ahí adentro se joteaban, tú lo veías. Cuando sabían que no estaban grabando estaban ahí al lado como dos parejitas, pero después los separaban para que hagan la pega para cada lado con las mujeres”