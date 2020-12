Jean Phillipe se refiere a su antigua mala onda con Pancho Saavedra "ahora el Saavedra se cree la raja" pensaba el conductor de CHV

Pancho Saavedra y Jean Phillipe Cretton estuvieron juntos en la última edición del programa online del conductor de Lugares que Hablan donde hablaron acerca de la enemistad que tenían hace años y como han logrado superarlo.

Saavedra inició diciendo "En algún momento de la vida nos bloqueamos, o tú me bloqueaste o yo te bloqueé. Y yo te tuve que andar rogando por amor y por cariño”

A lo que el conductor de CHV acepta que ocurrió señalando que efectivamente lo bloqueó.

El conductor de Contra viento y Marea le preguntó a que se debía la animosidad "¿Por qué te caí mal de un día para otro si me querías? Nos cambiamos de ropa juntos en un camarín, ¿por qué de un día para otro me odiaste?”

Luego de eso analizaron la portada de La Cuarta de hace cuatro años donde titularon “Panchito le sopla en la oreja a Jean Philippe”, explicando que todo se debía a que ambos conductores buscaban reemplazar a Martin Cárcamo quien en esos momentos estaba de vacaciones.

i“Y fue todo culpa de Pablo Manríquez” Señalo Saavedra, a lo que Cretton agrega: “Pero yo avisé poh weón. Dije aquí puede haber un problema. Yo no quiero pasar a llevar al Pancho’. Porque me habían llamado, que yo no podía, que después no podías tú y dije ‘aquí va a quedar la cagá porque vamos a estar los dos’. Y me dijeron ‘no, no te preocupes, si no va a pasar nada’. Y efectivamente era difícil poder llevar la cuestión adelante”

Los animadores hablaron acerca de su supuesta mala relación

El conductor de canal 13 luego contestó que “pero espérate, ni tú te peleaste conmigo, ni yo me peleé contigo. Ahora, después de esa portada hubo una lejanía entre los dos. Y después yo te tuve que decir a través de John, nuestro peluquero, ‘oye, ¿qué weá te pasa que me tienes bloqueado? ¿Qué es lo que te pasa si yo no te he hecho nunca nada?’”

Luego continuaron con el tema del bloqueo de instagram a lo que el conductor de CHV indicó que “sí, es que a mí me pasa eso, se me quita el enojo después. Pero me acuerdo que te pelaba en un momento. Yo decía ‘ahora el Saavedra se cree la raja. Ahora que le va bien se cree la raja’. Así decía yo. ‘Oye, yo trabajé con el Saavedra y nos llevábamos bien, y ahora que le va bien se cree la raja’. Y mis amigos que me decían ‘¿cómo es el Saavedra?’. ‘Es pesado’, decía yo…”

Actualmente Pacho Saavedra es uno de los conductores estables de canal 13 mientras que Jean Phillipe acaba de renovar su contrato con CHV