Jean Beausejour denuncia Instagram falso que promueve erróneamente su opción para las Primarias Presidenciales

El volante de Coquimbo Unido, Jean Beausejour, salió a denunciar una falsa cuenta de Instagram que está promoviendo erróneamente su opción política para las próximas Primarias Presidenciales.

Incómodo con el asunto, el futbolista manifestó que el perfil @jeanbose15 no es real y tampoco representa su sentir político real.

Es por eso que manifiesta que "la verdad no tenía muchas ganas de hacer este video, pero sentí la necesidad porque mucha gente me escribió. Muchos me llamaron comentando".

"Personalmente no creo que alguien como yo tenga la capacidad de inclinar la balanza para un lado u otro, no me creo con esa influencia, no soy tan pretencioso como para creer eso", añade en el clip.

Y luego reflexiona en torno a que "sí creo que hay que aclarar ciertas cosas porque principalmente siempre cuando he tenido una opinión sobre algo, nunca he buscado a terceros para hablar a través de ellos nunca he usado voceros ni interlocutores".

"Hay algo en particular que se está dando y que no es de mi agrado, que es una cuenta de Instagram, que es @jeanbose15, está subiendo material, está subiendo consignas a favor de la candidatura de Daniel Jadue. No tengo nada en contra de la candidatura de Daniel Jadue, pero no es mi candidato para esta Primaria".

"Si es que yo tuviese la oportunidad de votar, que lo veo difícil, por la distancia y el trabajo, mi voto sería para Gabriel Boric", puntualizó.

Fue el mismo candidato de Convergencia Social quien compartió el video aclaratorio por medio de su cuenta en Twitter: