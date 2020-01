James Bond: Hans Zimmer creará el soundtrack de "No Time to Die" y Billie Eilish cantará el tema principal

Fue una mañana de anuncios para el equipo de producción de la nueva película de James Bond "No Time To Die". Temprano este martes, la cuenta en Twitter de la franquicia confirmó que el reconocido compositor Hans Zimmer será el responsable de componer la banda sonora para la esperada vigésimo quinta película de la saga.

CONFIRMED: @HansZimmer will compose the score for #NoTimeToDie. Director Cary Joji Fukunaga said: “I’m beyond excited that Hans is scoring #NoTimeToDie. The music of Bond has always been iconic and I’ve already witnessed Hans adding his touch of genius to the Bond legacy.” pic.twitter.com/L3q06ymLyH