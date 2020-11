JC Rodríguez revela cómo su hijo Joaquín lo guió en el mundo del Freestyle

Julio César Rodríguez se está preparando para lanzar una nueva temporada de su programa en Youtube "La Junta", este jueves 12 de noviembre, y en la previa al debut conversó con la prensa sobre el nuevo ciclo del espacio que lo deja ser más "libre, espontáneo y sincero".

Fue así que en medio de la conversación el periodista comentó cómo el hijo que tiene en común con Francisca García-Huidobro, Joaquín, se perfiló como el guía que lo llevó a adentrarse en el mundo del Freestyle.

Aunque es fanático del estilo libre y los géneros urbanos, Rodríguez explicó que el adolescente no participa en las reuniones de pauta de "La Junta", porque "lo tenemos estudiando 24/7, para que puede pasar de curso, lo tenemos medio marginado de esta situación"; aunque igualmente asistió a las grabaciones del primer capítulo de la temporada, ya que es un seguidor del invitado: Portavoz.

Pero, "lo que Joaquín me interiorizó mucho más fue en las peleas, en las batallas de gallos, en eso sí. Porque él me empezó a llevar al Caupolicán hace bastantes años".

"Iba con cuatro compañeros de él, los llevaba yo, y como al principio yo era medio ignorante pensé que duraba dos horas, como un concierto, estabamos siete horas, ocho horas en la cuestión. Me tiraba todo el sábado con ellos", recuerda el animador.

Julio Cesar explica que "ahí me fue interiorizando en quiénes eran los competidores. Me fue mostrando quien era Teorema, Kaiser, Acertijo, El Menor, que le gustaba a él. Los artistas argentinos, Aczino; mexicanos, Trueno; los españoles; nos sacamos fotos con ellos. Fuimos a muchos. En eso él me metió en la onda".

Revisa la conversación con Julio César Rodríguez en la que participó RedGol, a continuación: