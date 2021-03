"Fue el primer video que se viralizó en Chile": Iván Arenas recuerda el video prohibido del Profesor Rossa y Guru-Guru

Iván Arenas, el conocido "Profesor Rossa" entregó detalles en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" acerca del video prohibido que se viralizo hace años en donde salía en compañía de Guru-Guru y en donde hablaban con groserías frente a la cámara.

Acerca de como sucedió, Arenas señaló: "Cuando yo estaba en Lonquimay, estábamos grabando, y yo le digo a Guru Guru, ‘me quiero dar un lujo’, él nunca pensó qué lujo me estaba dando yo, y es que me puse a mear. Y la cámara, tal cual como están ustedes, empezó a grabar”.

Luego agregó que él no estaba al tanto de que estaba siendo filmado en ese momento: "yo no tenía idea que a mis espaldas estaban grabando, este fue un chiste que estábamos haciendo entre yo y Guru. Y en último caso empezamos, ‘me estai’ mojando las patas’ dijo Guru Guru, y qué te importa pájaro… y empezamos llenos de garabatos. Fue el primer video que se viralizó en Chile”.

Sobre el momento de la viralización del video, indicó que “lo que pasó fue que lo asociaron de que por éste video a mí me hubiesen echado del canal y no tiene nada que ver, yo no llegué a un acuerdo económico en la época de Moulian”.

“cuando me di cuenta que no había nada que hacer, ¿a qué iba a ir? Yo me paseaba por el canal y me topaba con directivos, productores y nadie me decía nada, y bueno, el contrato era hasta fines de año así que me llamarán. Y no fui hasta fines de año, cuando fui a cobrar, y me dijeron: ‘¿y qué va a cobrar?’, mi plata acumulada. Es más, la pedí en billetes”. concluyó.