Esta semana se revelaron las primeras imágenes de Ironheart, la nueva serie de Marvel para Disney Plus que será protagonizada por Dominique Thorne.

La fotografías que se dieron a conocer a través de redes sociales, mostraban a Riri Williams con su armadura digna de Iron Man. Pero eso no es todo porque también se pudo ver el primer vistazo del villano encapuchado de Anthony Ramos.

Todo parece indicar que la serie contará con una batalla entre la tecnología y la magia. Esta última se ha mostrado con mayor frecuencia en producciones como WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿A qué villano interpretará Anthony Ramos en Ironheart?

De acuerdo a las imágenes filtradas, Anthony Ramos interpretará a Parker Robbins, también conocido como The Hood en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pese a que no es tan reconocido como Doctor Doom, Magneto o Kang the Conqueror, durante un tiempo fue el mayor enemigo de los Vengadores.

El personaje creado por Brain K. Vaughan, Kyle Hotz y Eric Powell apareció por primera vez en la serie para adultos The Hood en 2002 y buscaba presentar a Parker como un villano mucho más gris y conflictivo que el típico antagonista de Marvel.

Fue testigo de una batalla de superhéroes contra villanos cuando era niño, lo que perjudicó su mente para siempre. De grande cometió delitos para mantener a su madre enferma y a su novia embarazada, pero siempre ocultando la verdad sobre el dinero.

Su destino cambió cuando en uno de sus trabajos se encuentra con un demonio a quien mata y le roba una capa y botas mágicas. Estos elementos le permitirían ser invisible y poder caminar en el aire. Dado esto, las autoridades lo llaman The Hood.

Tras el fin de esta producción, el personaje se mantuvo en la oscuridad hasta 2006 cuando apareció en Beyond, pero no tuvo gran éxito.

Años más tarde, Brian Michael Bendis, el escritor que dirigió la franquicia Marvel's Avengers, lo reintrodujo en sus cómics. Mientras los héroes peleaban entre sí durante Civil War, The Hood construyó un imperio criminal uniendo varias fracciones del inframundo.

Su poder continuaría en aumento a tal punto de que formó parte de The Cabal, las contrapartes villanas de los Illuminati.

Luego de su gran ascenso, el personaje ha estado principalmente compitiendo en el inframundo pero ha sido incapaz de rearmar su imperio, sin embargo, ha sido un villano para héroes como Black Cat, Punisher y Hawkeye.

Ironheart tiene contemplado su fecha de estreno entre septiembre y diciembre de 2023.

Mira las imágenes a continuación.