La actriz de This Is Us que se unió a la serie de Marvel "Ironheart"

Ironheart, una de las producciones en las que se encuentra trabajando Marvel Studios para la plataforma de streaming Disney Plus, acaba de incorporar a su elenco a una de las estrellas de la serie This Is Us.

La serie que será protagonizada por Dominique Thorne, seguirá a Riri Williams, una genia inventora y creadora de la armadura más avanzada desde Iron Man, que fue introducida por primera vez en los comics de Marvel el año 2016.

Es una estudiante del MIT de 15 años que aplica ingeniería inversa en la armadura de Iron Man para crear la suya. Cuándo Iron Man conocido también como Tony Stark se dio cuenta, la animó para seguir su vida como un superhéroe.

¿Qué actriz de This Is Us se sumó a la nueva serie de Marvel?

Se trata de Lyric Ross, quien interpreta a Deja Pearson desde la segunda temporada de This Is Us, y que se cree dará vida a la mejor amiga de Williams en Ironheart, aunque los detalles sobre el personaje se mantienen en secreto por el momento.

De esta manera, Ross se une a Thorne y a Anthony Ramos, actor de "En el Barrio", película que fusiona las letras y la música de Lin‐Manuel Miranda con el talento del director Jon M. Chu.

Ironheart todavía no tiene fecha de estreno, aunque se espera que sea después de Black Panther: Wakanda Forever, que se estrenará en noviembre.