Ingrid Aceitón comparte lamentable noticia: falleció su hija que estaba en gestación

La modelo y ex chica reality había anunciado en agosto pasado su embazo a través de una publicación en Instagram donde compartió una fotografía junto a su pareja contando la feliz noticia. "Pensé que jamás podría decirlo y aquí estás creciendo en mi pancita", escribió en aquella oportunidad.

Luego agregó "no han sido días fáciles, nadie dijo que lo sería, pero luego de que supuestamente no podía ser mamá y vivir este milagrito, solo me queda agradecerle al Señor y a la vida que llegues a nuestro camino", relató Aceitón en Agosto pasado.

Lamentablemente la mañana de este sábado la ex participante de "No Basta con ser Bella" Y "Diamantes en Bruto" compartió una triste noticia, perdió a su bebé de 7 meses de gestación.

A través de una publicación de Instagram la joven escribió "Mi hija Alice está muerta, ya no esta conmigo", añadió después "yo desecha, destrozada, muerta en vida. Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo" (sic)

Posteriormente a través de sus historias en la misma red social publicó el siguiente mensaje. "Solo pido que no se especule nada por favor. No sabemos absolutamente nada!! Gracias." Señaló la ex candidata a Miss Chile".