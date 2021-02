Ingrid Aceitón le dedica un emotivo mensaje a su hija fallecida: "Gracias por querer darme el animo para existir"

A través de su cuenta de Instagram, la conocida rostro de televisión agradeció a sus seguidores y a sus cercanos el apoyo frente a tal duros momentos y además le dedicó un emotivo mensaje a Alice, la hija que perdió en gestación.

"Yo no perdí una hija, yo tengo una hija. Y es ella el camino para llegar a las estrellas. Te amo Alice. Gracias por querer darme el animo de existir, de seguir viviendo con tan duro dolor. GRACIAS Y GRACIAS". Señaló la modelo en su mensaje.

Luego agregó que "nuevamente quiero agradecer cada uno de sus mensajes y lindos comentarios llenos de amor, como ya dije... he tenido la fortuna de siempre recibir cariño de parte de ustedes. No es fácil retomar todo con normalidad, pero como se lo prometí a mi hija, siempre tendrá una mamá fuerte, más allá de todo el dolor que sienta por no tenerla".

Concluyó señalando "pronto volveré a trabajar con los amigos emprendedores que son tantos y siempre han confiado en mi. A mi hijita la tengo presente cada segundo del día y sé que ella y dios me darán fuerzas de seguir en mi vida como siempre. Intentado siempre ser una mejor persona y seguir superándome como ahora." concluyó Aceitón en su publicación.