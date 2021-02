"No alcanzo a dimensionar todo esto": Ingrid Aceitón publica sentido mensaje a días de haber perdido a su bebé

La ex figura televisiva Ingrid Aceitón tomó por sorpresa a sus seguidores publicando un emotivo mensaje a poco más de dos semanas desde que reveló que perdió a la hija que estaba esperando.

"Mi hija Alice está muerta, ya no esta conmigo", fue el rudo mensaje con que Aceitón dio cuenta pública de que había perdido a la bebé que esperaba hace poco más de siete meses.

Pero ahora que ya han pasado los días, decidió compartir unas palabras en torno a una fotografía que la muestra en los días en que aún estaba en el periodo de gestación.

"Esta foto refleja plena felicidad en mi vida junto a ella, mi Alice Amorette", parte diciendo Ingrid en la extensa misiva dedicada a la pequeña. "Sin importarme que tal salía en la toma".

"Solo disfrutando cada segundo de ella, de mi amor, de lo mas bello que habia tenido y sentido en toda mi vida. Aún no alcanzo a dimensionar todo esto, fue todo tan rapido e inexplicable que se me desgarra el alma de intentar entender y aceptar que nunca más podre estar a tu lado", continuó.

Sin hablar sobre los acontecimientos que la llevaron a perder a su guagüita, Aceitón asegura que "de tener los días más hermosos de mi existencia pase a estar en un mundo de un dolor inigualable, desesperacion y angustia".

"Pero con todo esto, yo siempre agradeceré tu visita, aunque fue cortita. Por todo lo que me hiciste sentir hija. Fue y será lo mas maravilloso que he vivido... tenerte en mi panza, sentir ese amor tan inmenso, puro y mutuo. Y por muchas razones mas, que me faltaría vida para contar. Te amo y te amaré hasta el día en que me muera".

"Y yo como tu mamá, si realmente existe eso de poder volver a encontrarnos, mantendré siempre la esperanza para lograr abrazarte y besarte como tanto lo anhele. Y poder entregarte todo este amor que siento por ti y me quede con las ganas de vivirlo a tu lado. Te amo y siempre serás mi hijita amada y deseada", destacó.

En el tramo final del texto, Aceitón asegura que "fuiste y eres demasiado amada Alice y es algo que tambien siempre tendre presente".

