I Know What You Did Last Summer prepara secuela con parte del elenco de 1997

La película I Know What You Did Last Summer se estrenó en 1997, siendo una de las grandes cintas del género slasher la trama sigue a cuatro jóvenes que atropellan a un desconocido en la carretera y deciden arrojar su cuerpo al mar para cubrir el delito, pero que un año después son acechados por algo desconocido.

Nueva secuela

Según información recabada por Deadline Sony Pictures se encuentra desarrollando una nueva secuela de I Know What You Did Last Summer, la que estaría dirigida por Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge) y que traería de regreso a Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr con sus mismo personajes de Ray Bronson y Julie James.

Muchos detalles de la nueva cinta no hay, pero Leah McKendrick será la encargada de escribir el guión de la cinta, que se espera que evoque la nostalgia de la película original de 1997.

Por el momento no sabemos cómo será la cinta, si tendrá conexión directa con la historia de la primera película o si será como las nuevas películas de Scream teniendo una nueva generación que es acechada por una amenaza o personaje similar y recurren a las primeras víctimas para solicitar ayuda.

Hay que destacar que la cinta tuvo varias secuelas, como “I Still Know What You Did Last Summer” en 1998 y “I’ll Always Know What You Did Last Summer” en 2006, pero fue sólo en 1998 que contó con la participación de parte de su cast con Hewitt y Prinze Jr retornando a sus papeles, en 2006, en cambio, la película contó con un reparto completamente nuevo.

La primera película y la original contó con Jennifer Love Hewitt como Julia, Sarah Michelle Gellar como Helen, Freddie Prinze Jr como Ray y con Ryan Philippe como Barry, conformando el elenco principal.