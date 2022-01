I Know What You Did Last Summer no tendrá segunda temporada: Amazon canceló la serie de suspenso

I Know What You Did Last Summer no tendrá una segunda temporada.Amazon Prime decidió no renovar la serie basada en la película de 1997.

Basado en la novela de Lois Duncan y dando un nuevo giro a la adaptación cinematográfica de Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. de 1997. La trilogía original contaba la historia de amigos que se ven involucrados en un accidente automovilista y para evadir a la ley deciden ocultar lo que hicieron. Sin embargo, un año después del incidente los integrantes del grupo comienzan a recibir amenazas revelando que saben su gran secreto.

Mientras intentan descubrir quien los esta hostigando, la situación se vuelve más complicada cuando el desconocido personaje atenta contras sus vidas.

La serie "Sé lo que Hiciste el Verano Pasado" siguió a un grupo de amigos que son acosados por un asesino que sabe que están encubriendo un accidente automovilístico mortal de el año anterior.

Debutando en octubre en Prime Video, Sé lo que hicisteis el verano pasado concluyó su temporada de primer año de ocho episodios en noviembre, revelando la identidad del gran villano de la historia y sus motivos detrás.

Los protagonistas de la serie fueron Madison Iseman interpretó a Allison y su hermana gemela Lennon, con Brianne Tju como Margot, Ezekiel Goodman como Dylan, Ashley Moore como Riley y Sebastian Amoruso como Johnny.

Revisa el tráiler a continuación.