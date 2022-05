Para nadie es desconocido que Netflix ha apostado durante el último tiempo por realizar producciones con grandes estrellas de Hollywood. Primero fue Red Notice, luego Don't Look Up y más recientemente The Adam Project.

Ahora, será el turno de una nueva super producción que será protagonizada por nada más y nada menos que Adam Sandler. Eso no es todo, porque además el actor será productor junto con la estrella de la NBA, LeBron James.

Se trata de Hustle, película que tiene un argumento relacionado al basketball que sigue a un cazatalentos de balocensto con mala suerte que después de descubrir a un jugador único en la vida con un pasado difícil en el extranjero, se encargará de llevarlo a los Estados Unidos sin la aprobación de su equipo.

Pese a que todo está en su contra, tienen la oportunidad final para demostar que tienen lo necesario para triunfar en la NBA.

Juancho Hernangómez, Robert Duvall, Queen Latifah, Ben Foster, Jordan Hull, María Botto y Ainhoa PilletKenny Smith, Tobias Harris, Seth Curry, Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, Boban Marjanovic y Doc Rivers completan el resto del elenco.

¿En qué fecha se estrena Hustle de Adam Sandler en Netflix?

Este martes se confirmó a través de su nuevo tráiler oficial que Hustle se estrenará el próximo 8 de junio de 2022 en Netflix.

Revisa el tráiler