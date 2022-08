La nueva serie del mundo de Game of Thrones debutó este domingo en HBO y HBO Max, sorprendiendo a los fanáticos con la historia de la Casa Targaryen.

House of the Dragon | ¿Cuándo se estrena el próximo capítulo y cuántos serán esta temporada?

House of the Dragon llegó con todo a HBO. La serie precuela de Game of Thrones de George R.R. Martin trajo de regreso al mundo Westeros a la pantalla con la historia de la Casa Targaryen.

La producción ambientada 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, uno de los personajes más importantes de Juego de Tronos, se centra en la familia que gracias a su don de controlar a los dragones, son los reyes de los Siete Reinos.

A través de sus capítulos, se conocerán los conflictos que envolvieron a la familia conocidos como la danza de dragones, que concluyó con la división de la realeza en dos bandos frente a la elección del sucesor del gobierno del rey Viserys I Targaryen.

Esto causa gran expectación entre los fanáticos debido a que GOT no abordó esta trama. Además, sus adelantos muestran que los conflictos escalarán rápidamente luego de que Rhaenyra sea escogida como la próxima heredera.

¿Cuándo se estrena el segundo episodio de House of the Dragon?

El segundo episodio de House of the Dragon debutará el próximo domingo 28 de agosto a las 21:00 horas de Chile por las pantallas de HBO y HBO Max.

¿Cuántos episodios tiene House of the Dragon?

La Casa del Dragón como es conocida en español tendrá un total de 10 capítulos. El último capítulo se emitirá a finales de septiembre.