House of the Dragon llega con muertes, traiciones y dragones: Explicación y qué pasó en el estreno del primer capítulo

Los fanáticos de Game of Thrones tuvieron su premio este domingo con el estreno mundial de la nueva serie de HBO y precuela de la producción creada por George R.R. Martin. House of the Dragon es la nueva historia de Westeros y que llegó con todo en su primer episodio.

172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, protagonista de Juego de Tronos y llevada a la pantalla por Emilia Clarke, es el momento en que se desarrollan los hechos de la serie y enfocados en la familia Targaryen, que gracias al poder de controlar los dragones son los reyes de Westeros y de los Siete Reinos.

Explicación y resumen: ¿Qué pasó en el primer capítulo de House of the Dragon?

Más de 170 años antes de los hechos de Game of Thrones, la trama ocurre en el Desembarco del Rey, donde el rey Viserys es quien gobierna los 7 Reinos, y espera a su primer hijo varón quien está pensado ser su heredero.

Pero Viserys tiene una hija, Rhaenyra, quien no es candidata por el hecho de ser mujer, lo que nunca ha ocurrido en la historia. El otro candidato para la sucesión es Daemon, hermano del rey e interpretado por el actor Matt Smith.

Pero todo se complica cuando la esposa de Viserys va a dar a luz y el parto tiene problemas y el rey debe decidir si salva a su mujer o al hijo que viene en camino. Presionado por tener un heredero, decide que salven al pequeño y sacrificar a su amada.

Las cosas no salen bien y no solo su esposa fallece, sino que luego de unas horas también su hijo a quien había bautizado Baelon.

Ante esto, la Mano del Rey y el Consejo le recomiendan tomar una decisión para elegir a un heredero. Nadie está convencido de su hermano Daemon por su crueldad, y si bien en un principio Viserys lo defiende, el hecho de que el día de la muerte de su hijo y esposa Daemon esté celebrando su futuro como rey, es que decide contra todo pronóstico elegir a Rhaenyra.

La serie en su primer capítulo ya mostró la esencia de Game of Thrones, donde no solo los paisajes de una edad antigua destacaban, sino los problemas entre familias que tienen el Trono de Hierro nuevamente en disputa.

El adelanto de los próximos capítulos muestran como se desarrollará este conflicto entre Daemon y Rhaenyra, aunque no serán los únicos queriendo quedarse con el Trono. Además, ya está anunciado un salto en el tiempo en que los actores más jóvenes darán paso a otros protagonistas, especialmente en los roles de Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke), hija de la Mano del Rey.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de House of the Dragon?

Los episodios nuevos de House of the Dragon se estrenarán tanto en el canal HBO como en HBO Max todos los domingos, siendo el próximo el domingo 28 de agosto a las 21:00 horas de Chile. En total serán 10 capítulos de esta primera temporada.