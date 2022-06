Hoy se liberó un nuevo afiche promocional de la nueva serie spin-off de Game of Thrones.

House of the Dragon | HBO revela nuevo póster de la princesa Rhaenyra Targaryen ¿Cuándo se estrena?

Este miércoles 22 de junio, HBO reveló un nuevo póster oficial de House of the Dragon, la nueva serie precuela de Game of Thrones de George RR Martin, Ryan Condal y Miguel Sapochnik.

La nueva fotografía dada a conocer muesta a la princesa Rhaenyra Targaryen, quien será protagonizada por Emma D'Arcy frente a su imponente dragón.

Basada en Martin's Fire & Blood, la producción ambientada 200 años antes de los hechos que se vieron en las ocho temporadas de GOT, seguirá a los ancestros de Daenerys mientras la Casa Targaryen comienza su caída histórica.

Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans son los actores protagonistas de la nueva serie.

El elenco cuenta también con Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

¡Mira aquí el nuevo póster de House of the Dragon de HBO!

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

House of the Dragon tiene contemplado su estreno para el próximo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max.