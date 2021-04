Matt Smith y Emma D’Arcy se dejan ver en el set de House of the Dragon

Las grabaciones de la serie precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, ya están en marcha y ahora se acaban de revelar las primeras imágenes desde el set, con dos de los actores principales de la acción.



Fue el periódico británico Daily Mail el medio que reveló las capturas que llegaron directamente desde la playa de Holywell Bay en Cornwall, Reino Unido, y que muestran a Matt Smith y Emma D’Arcy investidos como sus personajes.

Smith interpretará al Príncipe Daemon Targaryen, mientras que D’Arcy será la Princesa Rhaenyra Targaryen.

Hasta ahora son las únicas fotos del elenco, pero el Daily Mail asegura que la producción de House of the Dragon está instalada en un castillo en la localidad de Cornwall, en grabaciones complementarias.

El foco de House of the Dragon estará en las disputas entre los integrantes de la familia Targaryen en Poniente, y está inspirada por el libro de George R.R. Martin Fuego y Sangre. Se ambienta 300 años antes de los eventos de Game of Thrones.

La serie fue creada por Martin junto a Ryan J. Condal y ese último además se desempeñará como showrunner junto a Miguel Sapochnik.

El estreno de House of the Dragon está fijado para 2022.

Matt Smith y Emma D’Arcy en las primeras imágenes desde el set de House of the Dragon. (1, foto: Daily Mail)

Matt Smith y Emma D’Arcy en las primeras imágenes desde el set de House of the Dragon. (2, foto: Daily Mail)

Matt Smith y Emma D’Arcy en las primeras imágenes desde el set de House of the Dragon. (3, foto: Daily Mail)