¿Quién es la nueva novia de Henry Cavill? Actor oficializó su relación

Henry Cavill, el actor tras la más reciente versión cinematográfica de Superman, ha poblado los titulares del mundo después de que fue visto paseando a su perro por las calles de Londres, Reino Unidos, acompañado por una misteriosa mujer rubia. Hasta ese momento, el nuevo interés amoroso del galán era era desconocido, pero ahora la relación se ha oficializado. ¿Quién es la nueva pareja del intérprete del Superman cinematográfico?

El protagonista de "The Witcher" es reconocido por salir con figuras de la industria hollywoodense y la vida pública. En 2011, le propuso matrimonio a la famosa jinete Ellen Whitaker, aunque se separaron al poco tiempo de dar el anillo; después, en 2012, salió con la ex peleadora de MMA y quien recientemente fue despedida de "The Mandalorian", Gina Carano.

Para 2013 estaba saliendo con Kaley Cuoco, la protagonista de The Big Bang Theory y voz de Harley Quinn en la serie animada, aunque se dic que eso fue sólo por unas semanas. Más tarde, el 2015, también se le vinculó con una estudiante llamada Tara King.

Y en el terreno reciente, el 2018 se separó de la doble de acción Lucy Cork, con quien salió por alrededor de un año.

Una de las fotos publicadas por el Daily Mail y que dio cuenta de que Henry Cavill tenía una nueva relación amorosa.

Lo cierto es que la misteriosa mujer rubia ahora se sabe que es Natalie Viscuso, figura que ha hecho larga carrera en la industria cinematográfica tras bambalinas y que actualmente es la vicepresidenta de Television and Digital Studios Legendary Entertainment, compañía de producción responsable de grandes estrenos como “Godzilla vs. Kong”, “Dune”, “Titanes del Pacífico”, y también “El hombre de acero”.

Viscuso tiene 32 años y conoció a Cavill durante el rodaje de "Enola Holmes", la película sobre la hermana de Sherlock Holmes, el intrépido detective aquí interpretado por el actor en cuestión.

Fue a través de sus cuentas de Instagram que, tanto Cavill como Viscuso, dieron a conocer que estaban juntos.

"Este soy yo luciendo tranquilamente confiado poco antes de que mi hermosa y brillante amor Natalie, me destruya en el ajedrez", escribieron acompañando la frase con una imagen en la que aparecen frente a frente en un tablero de ajedrez.

La publicación con que Henry Cavill oficializó su nueva relación amorosa.