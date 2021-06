Metallica, Faith No More, NIN, Deftones: Evento francés Hellfest anuncia épico line up para versión 2022

Más de 350 bandas se darán cita en la localidad de Clisson, en Francia, para dar vida al Hellfest 2022, un evento musical de proporciones que reunirá a los exponentes más destacados del Rock y el Heavy Metal en un sólo lugar, con un Line up encabezado por Metallica, Deftones, Faith No More, Scorpions, Nine Inche Nails, Guns N' Roses, Avenger Sevenfold, y más.

Se trata de una edición especial, que marcará los 15 años del festival y la primera proyectada post pandemia, y está presupuestada para vivirse a través de siete días entre el 17 y el 26 de junio del próximo año.

La primera parte del Hellfest se vivirá del 17 al 19 de junio de 2022. Los boletos de esos tres días ya estaban vendidos desde octubre de 2019. En tanto que la segunda tanda será entre el 23 y el 26 de junio de 2022, y estará disponible desde el 6 de julio para aquellas personas que ya tengan su pase.

A la parrilla también se suman otros como Black Label Society, Bring me the Horizon, Nightwish, The Exploited, Megadeth, Alice Cooper, Bad Religion, Rise Against, Helloween, Judas Priest y Korn.

El evento es tan masivo, tanto en términos de convocatoria como de artistas presentes, que se está promoviendo como "una celebración que se vive una sola vez en la vida".

El line up completo del Hellfest 2022: