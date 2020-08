Deftones revela primer adelanto de su nuevo disco "Omhs"

Deftones sorprendió a sus fanáticos este viernes con la presentación del primer adelanto de su nuevo disco "Omhs", el que será el primer material inédito editado por la banda en cuatro años.

La placa, que será la sucesora de "Gore", llegará el próximo 25 de septiembre y llegará para deleitar a los fanáticos con 10 nuevos temas.

El primer sencillo promocional de este crédito será justamente el track que le da el título al álbum y que ya se puede escuchar en las principales plataformas digitales.

Esta canción llegó acompañada de un videoclip oficial que fue producido por Terry Date, quien ya tiene experiencia de trabajo junto a Chino Moreno y compañía, ya que anteriormente colaboraron en la creación de "Around the fur", "White Pony" y también el disco homónimo del grupo.

El tracklist de "Omhs" contendrá las siguientes canciones:

1. Genesis

2. Ceremony

3. Urantia

4. Errorr

5. The Spell Of Mathematics

6. Pompeji

7. This Link Is Dead

8. Radiant City

9. Headless

10. Ohms