Revelan nuevas fotos de Hailee Steinfeld en las grabaciones de "Hawkeye"

Mientras la mayoría de los fanáticos de Marvel aún intentan dilucidar lo que está ocurriendo con "Wandavision" y continúan digiriendo las impresionantes escenas de acción del más reciente trailer de "The Falcon and the Winter Soldier", acaban de aparecer en internet una serie de nuevas imágenes de la actriz Hailee Steinfeld en medio de las grabaciones para la serie "Hawkeye".

Fue el sitio Just Jared el que reveló el set de capturas no oficiales de Steinfeld como Kate Bishop, la protegida de Clint Barton, el personaje interpretado por Jeremy Renner.

Con arco y flecha en mano, la nueva heroína de Marvel se luce con su característica tenida púrpura, apuntando y soltando sus municiones en las imágenes que vienen del set establecido en las calles de Atlanta, Georgia.

Esta es la primera vez que se ve a la actriz de 24 años en medio de una escena de acción, después de que las primeras imágenes la mostraban en un tren subterráneo junto a Renner y el perro que los fanáticos asumieron es Lucky.

"Hawkeye" aún no tiene fecha fijada para debutar en Disney+.

