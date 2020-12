Halsey acusa que las nominaciones al Grammy están arregladas

Ni con el paso de los días a sido posible cambiar el enojo de los artistas musicales a la exclusión de The Weeknd y Halsey entre otros cantantes de la nominación a los Grammys. Halsey recientemente decidió hablar sobre el hecho en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram la cantante de Nightmare señaló que “he estado pensando y quería elegir mis palabras con cuidado porque muchas personas me han expresado su simpatía y disculpas desde las nominaciones al Grammy".

Luego continuó diciendo que "los Grammy son un proceso difícil de alcanzar, a menudo puede tratarse de actuaciones privadas tras bambalinas, conocer a las personas adecuadas, hacer campaña a través del viñedo, con los apretones de manos adecuados y 'sobornos' que pueden ser lo suficientemente ambiguos como para pasar como 'no sobornos'. Y si llegas tan lejos , se trata de comprometerse con presentaciones televisivas exclusivas y asegurarse de ayudar a la Academia a ganar millones en publicidad la noche del programa.

“Quizás a veces lo sea (!!!), pero no siempre se trata de la música, la calidad o la cultura”, continuó. “Solo quería sacar eso de mi pecho. @theweeknd se merece algo mejor, y Manic también lo hizo. Quizás no sea apropiado de mi parte decirlo, pero ya no me importa. Si bien estoy EMOCIONADA por mis amigos talentosos que fueron reconocidos este año, espero más transparencia o reforma. Pero estoy seguro de que esta publicación me incluirá en la lista negra de todos modos ".

Halsey acusó en su Instagram a la academia de los Grammys

La naturaleza exacta de los "sobornos" y otras transgresiones que implica Halsey no está clara, pero el proceso de votación y nominación de los Grammy fue objeto de duras críticas a principios de este año a raíz del despido de la ex presidenta y directora ejecutiva Deborah Dugan. En una demanda legal de gran éxito, acusó a los Grammy de “conflictos de interés, trato indebido por parte de los miembros de la junta e irregularidades en la votación con respecto a las nominaciones para los premios Grammy, todo hecho posible por la mentalidad y el enfoque de gobierno del 'club de chicos' en la Academia ".

Halsey es la última en sumarse a una larga lista de artista que han hablado en contra de la academia esta semana, entre los que destacan Charlie Puth, The Weeknd, Drake y Elton John.