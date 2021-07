HBO Max | Estos son los estrenos de la plataforma de streaming para JULIO 2021

HBO Max llegó desembarcó esta semana a Chile y Latinoamérica, pero se reservó unas cuantas series y películas para distribuirlos a través de julio. Ahora, desde la plataforma anunciaron los próximos estrenos que tienen programados para los días del mes entrante y hablamos desde rimbombantes apuestas cinematográficas, hasta especiales musicales.

Gran parte de los estrenos que la región se ha perdido porque los cines están cerrados debido a la pandemia ahora desfilarán por el catálogo de la plataforma de WarnerMedia.

Así finalmente se podrá ver oficialmente The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Godzilla vs. Kong, la ganadora de un Oscar Judas and the Black Messiah y el musical In The Heights.

En materia de series, los suscriptores del servicio tendrán acceso a apuestas como Gossip Girl, Superman & Lois y la brasileña Os Ausentes, entre otras.

Para los interesados en suscribirse a HBO Max, la plataforma mantiene activa una promoción exclusiva desde el 29 de junio y hasta el 31 de julio de 2021, en que el usuario se beneficiará con el 50% de descuento del plan mensual mientras mantenga su suscripción vigente ya sea por meses o por años.

A continuación puedes revisar el detalle de los estrenos de HBO Max en julio:

Los estrenos de HBO Max para julio 2021.(1)