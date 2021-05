HBO Max | Todo lo que tienes que saber sobre la llegada del servicio de streaming a Latinoamerica

Finalmente se confirmó: el próximo 29 de junio será el día en que HBO Max debutará para Chile y toda Latinoamérica, según se confirmó en el evento de presentación del servicio de streaming que se realizó este miércoles para la región.

El servicio de streaming desembarcará en 39 territorios de América Latina y el Caribe, con una colección icónica de títulos curados de todo el legendario catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los Max Originals.

Entre los títulos que estarán presentes están las trilogías de Matrix y El señor de los Anillos, la saga completa de Harry Potter, Game of Thrones y sus derivados, producciones DC, las temporadas de Friends y su especial de reunión, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Sex & the City y las producciones animadas y familiares de Cartoon Network.

Las películas llegarán apenas 35 días después de haberse estrenado en cines, según anunciaron los ejecutivos del servicio, incluyendo producciones como In the Heights, The Suicide Squad y Dune. Esto, sin costo extra, a diferencia de lo que ocurre en otras plataformas como Disney+.

Revisa el detalle de qué películas y series se podrán VER en el servicio de streaming.

Tal como en los otros servicios, habrá que crear una cuenta, que permitirá seleccionar los colores y avatars que tendrá la aplicación para cada usuario, así como también sus preferencias en torno a los contenidos.

De acuerdo con lo expuesto en el evento de lanzamiento, se ha mejorado la incorporación de subtítulos, las fórmulas de búsqueda y las características para el control parental.

Liberan capítulos de serie que estarán accesibles sin necesidad de una suscripción y periodo de prueba liberado por 7 días.

Los valores de los planes van a partir de 3 dólares al mes. Lo que se traduce que en Chile tendrá un valor de 4.900 pesos por el plan móvil y 6.300 pesos por el plan estándar.