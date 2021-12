Llegó el último mes del año y con ello varias novedades en cuanto al estreno de películas y series. Al igual que los meses anteriores, las plataformas de streaming dieron a conocer los títulos que llegarán próximamente.

A continuación te contamos cuáles son las producciones que tendrá HBO Max para diciembre, los que se unen a su larga lista de cintas disponibles. Para ello, solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la plataforma y comenzar a disfrutar de su extenso catálogo.

¿Cuáles son los estrenos de HBO Max para diciembre?

Sin duda uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming es 'Harry Potter: Torneo de las Casas de Hogwarts', el programa de trivias sobre Harry Potter que promete poner a prueba los conocimientos de los fans más acérrimos de la saga. Llega este 8 de diciembre y se estrenará un episodio cada miércoles.

Otro de los estrenos que se espera con ansias es 'And Just Like That...', serie que es una secuela de Sex and the City, donde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresan a sus clásicos roles 17 años después de la emisión final de comedia romántica. Esta nueva producción tendrá diez episodios y se estrenará semanalmente desde el 9 de diciembre.

Por último, tenermos a 'Estación Once', la miniserie que explorará la vida después de una pandemia letal en el mundo donde ya no quedan trenes ni internet, ni siquiera ciudades, solo asentamientos hostiles al visitante ocasional. Se estrena el próximo 16 de diciembre.

En el caso de las películas, para el último mes del año se esperan varios títulos nuevos como 'Operación Feliz Navidad' (24 de diciembre), 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', 'Una navidad en Apuros', entre otros.

Revisa los otros estrenos a continuación: