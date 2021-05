Gwen Stefani responde a quienes la acusan de apropiación cultural

Gwen Stefani ha respondido a las acusaciones de apropiación cultural de sus bailarinas de 'Harajuku Girls'. La ex cantante de No Doubt explicó la situación y enfrentó a las críticas.

El uso de la cultura japonesa por parte de Stefani en su trabajo musical a estado presente desde que lanzo su carrera solista el 2004. Su primer álbum incluía a sus bailarinas "Harajuku Girls" que se unieron a ella durante su era "L.A.M.B (Love, angel, music, baby". También lanzó una línea de fragancias "Harajuku Lovers" y una gama de moda "Harajuku Mini".

Sobre esto, la estrella de la música señaló a la revista Paper que siente una "profunda fascinación" con Japón y que la cultura la "inspira".

“Si lees la letra real en 'What You Waiting For?', Habla de ser fanático de Japón y cómo si lo hago bien, puedo volver allí. Nunca llegué a tener bailarines con No Doubt. Nunca pude cambiar de vestuario. Nunca llegué a hacer todas esas cosas divertidas de chicas que siempre amo hacer", señaló.

“Así que tuve la idea de que tendría un grupo de chicas, porque nunca llegué a salir con chicas, y serían japonesas, chicas de Harajuku, porque esas son las chicas que amo. Esos son mis amigos. Ahí es donde estaría si tuviera mi sueño hecho realidad, podría irme a vivir allí y pasar el rato en Harajuku ", concluyó.