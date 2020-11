Nick Jonas entra a The Voice en tras la salida de Gwen Stefani

Apenas unas semanas después de anunciar su compromiso, Blake Shelton y Gwen Stefani ya no competirán entre ellos, en The Voice, al menos.

Stefani, que actualmente es entrenadora de voz de la temporada 19 junto a Shelton, John Legend y Kelly Clarkson, dejará vacante su silla para la próxima temporada del programa de competencia de la NBC y su reemplazo es nada más ni nada menos que el Nick Jonas, que participó en temporadas pasadas.

.Aún no se sabe si la líder de No Doubt regresará próximamente o si su salida es definitiva, fuentes informaron a The Outsider que su salía se deberá a que quiere volver a concentrarse en su carrera musical, considerando que Gwen tomó distancia de su carrera como cantante cuando ingresó como coach del programa.

Stefani es la vocalista y líder de la banda de rock No Doubt conocido por éxitos como "Don't Speak", "Hey Baby" y "Just A girl", y además lanzó su primer álbum solista en 2004 titulado "Love, Angel, Music,Baby" del cual se desprendieron los hits "What You Waiting For" , "Hollaback Girl" y "Rich Girl", el disco vendió 7 millones de copias en todo el mundo.

Jonas se desempeñó anteriormente como entrenador de la temporada 18 de The Voice, uno de los miembros de su equipo, Thunderstorm Artis, llegó hasta la final. El programa regresará con su nueva temporada el 20 de junio 2021, Jonas entrenará junto con los artistas que ya integran el equipo Shelton, John Legend y Kelly Clarkson.