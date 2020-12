Gwen Stefani anuncia su nuevo single en solitario después de cuatro años

El regreso pop de Gwen Stefani esta enfocado en el estilo Kawaii según ella misma señala. La cantautora y entrenadora de voz anunció su inminente regreso a la música en solitario después de años de lanzar hits y duetos con temas navideños con su pareja Blake Shelton. La cantante renunció al programa The Voice donde participaba como entrenadora vocal para volver a enfocarse en crear nueva mùsica.

"DÉJAME RE-PRESENTARME. Nuevo sencillo el 7 de diciembre", reveló la cantante de 51 años en Instagram junto con la portada de la nueva canción, que presenta a dos Stefanis: una con la estética característica de la estrella de sus días como la líder de No Doubt, y el otro luciendo un reluciente atuendo de mezclilla y diamantes que recuerda la evolución de su estilo personal a lo largo de los años.

Aunque Stefani ha lanzado tres sencillos navideños (y tres colaboraciones con Shelton, incluido el éxito "Nobody But You" a principios de este año) por su cuenta en los últimos años, no ha lanzado un sencillo pop en solitario desde "Misery" de 2016 de su álbum debut This Is What the Truth Feels Like.

Antes de Truth, Stefani lanzó otros dos álbumes en solitario: el clásico de 2004 Love, Angel. Music. Baby. y su seguimiento de 2006, The Sweet Escape. También estrenó un par de sencillos independientes en 2014, titulados "Baby Don't Lie" y "Spark the Fire", realizados en colaboración con Ryan Tedder, Benny Blanco y Pharrell Williams.

"Let Me Reintroduce Myself" sale el 7 de diciembre.