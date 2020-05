"Me desgarré el glúteo mayor": Guitarrista de Queen sufre doloroso accidente mientras "jardineaba"

El guitarrista de Queen, Brian May, terminó hospitalizado tras sufrir un accidente mientras "jardineaba", según contó él mismo a través de su Instagram, con una publicación que dejó impactados a sus fanáticos.

El músico explicó que "me desgarré el glúteo mayor en un momento de mucho entusiasmo mientras jardineaba".

"De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para descubrir cómo me había hecho tanto daño", contó sobre su experiencia en el centro asistencial hasta el que fue trasladado.

May detalló también que "al parecer hice un asombroso trabajo que no me dejó caminar ni dormir sin asistencia, debido al implacable dolor".

Luego del suceso, el atista de 72 años decidió tomarse un descanso de las redes sociales para recuperarse completamente.

No habrá secuela

Pero en la previa al dramático incidente, Brian May ya le había dado otro golpe a los fanáticos de Queen. Esto ya que en conversación con la revista Rolling Stone comentó que una secuela para la película "Bohemian Rhapsody" realmente no tiene futuro.

"No crean que no lo hemos pensado. Hemos hablado, pero básicamente creemos que ahora no es el mejor momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero pienso que sería difícil", explicó el músico.

Por otro lado, reflexionó en torno al rumbo que podría tomar la historia, considerando que ya no estaría Freddie Mercury.

"No digo que sea imposible, porque hay una gran historia ahí. Sin embargo, no sentimos que esa sea la historia que queremos contar por el momento", puntualizó.