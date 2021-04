Actriz de Grey's Anatomy hace extraña denuncia en la Policía

La actriz Sandra Oh, actriz conocida por su papel de Christina Yang en Grey's Anatomy, protagonizó una particular situación este fin de semana, al estampar una extraña denuncia ante la Policía de Los Ángeles, California.

La intérprete llamó a los oficiales para dar cuenta de la desaparición de un conjunto de joyas avaluadas en 150 mil dólares, alrededor de 105 millones de pesos.

La también protagonista de Killing Eve explicó que por largo tiempo se mantuvo alejada de su residencia, pero una vez que retornó sus accesorios no estaban en el lugar en que los había dejado.

De acuerdo con lo reportado por TMZ, detectives llegaron hasta la propiedad de Oh y dieron cuenta de que no había señales de una entrada forzosa. Esto a pesar de que testigos aseguraran que vieron personas entrar y salir de la casa, aunque no lograron identificarlos.

Lo extraño es que, al día siguiente, Sandra Oh volvió a llamar a la Policía para confirmar que sus pertenencias habían aparecido. Eso sí, sin aclarar si las joyas reaparecieron en un lugar distinto de la casa o si fueron devueltas.